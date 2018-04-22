Названы города с лучшими продажами LADA

В каких городах больше всего продается автомобилей LADA

Аналитики компании «Автостат Инфо» провели исследование на рынке легковых автомобилей в России в первом квартале 2018 года и составили ТОП-10 городов с самыми высокими продажами машин LADA в отчетный период. Выяснилось, что эта «десятка» городов реализовала за январь-март текущего года 11 295 машин «Лада», при том что общий объем продаж отечественного бренда в РФ составил в этот период 66 319 ед. авто.

Больше всего автомобилей марки LADA было продано в этот период в Москве — 2437 ед. авто. На рынке Санкт-Петербурга за первый квартал этого года дилеры реализовали 1891 «Ладу». Третье место среди российских городов с самыми большими продажами автомобилей LADA занимает Тольятти — 1382 ед. авто в I квартале. Далее в рейтинге расположились Самара и Пермь, где с начала года и по март включительно было продано соответственно 998 и 948 ед. новых LADA.

В ТОП-10 городов, у покупателей в которых автомобили LADA пользуются самым высоким спросом, по версии «Автостат Инфо», попали также:

Казань — 878 новых авто марки LADA

Екатеринбург — 729 ед. авто,

Ижевск — 713 шт.,

Воронеж — 663 авто,

Челябинск — 656 авто.