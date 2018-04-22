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Мировой авторынок снова вернулся к росту
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В марте мировой авторынок снова вернулся к росту 

Car.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Продажи автомобилей на мировом авторынке вновь стали расти с марта текущего года и увеличились на 1,2%.
В сравнении с ранее опубликованными данными по продажам февраля рынок набирает плавные обороты. Если брать данные в сравнении двух последних лет, за три месяца текущего года продажи выросли на 2,4% по сравнению с 2017 годом. На первом месте стоит Китай, далее Америка и Восточная Европа. А вот рынок Западной Европы значительно упал в продажах.
Российский же авторынок в марте 2018 года снизил продажи на 14%. Эксперты заявляют, что это связано с реализацией автомобилей 2017 года выпуска и такая ситуация наблюдается каждый год. Выходом из кризисной ситуации будет полная реализация таких автомобилей, в связи с этим автопроизводители устраивают выгодные акции по реализации автомобилей, что привлекает дополнительный приток покупателей.
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