Орловец наказал автосервис за некомпетентность сотрудников

Заводской районный суд Орла решил взыскать с ООО «Автомир» в пользу одного из клиентов около 38 тысяч рублей. Поводом стала некачественная диагностика и необоснованные обвинения.

Мужчина купил автомобиль « Lifan Х60» 2016 года выпуска за 819900 рублей. При пробеге 4,5 тысячи километров стал слышаться хруст, когда включалась задняя скорость, третья и четвертая скорости включались не плавно, а с усилением. Мужчина обратился к официальному дилеру «Лифан» — ООО «Автомир». Ему сообщили о неисправности коробки из-за неправильной эксплуатации автомобиля. Специалисты заявили, что выявлен износ задней шестерни и синхронизатора первой и второй передачи (изношены зубья), что является следствием включения задней передачи при движении автомобиля вперед. Мужчина забрал свой автомобиль, заплатив за разборку-сборку и дефектовку 3800 рублей.

Не согласившись с отказом в проведении гарантийного ремонта, автовладелец обратился к официальному дилеру «Лифан» в Курске. Была произведена регулировка педали сцепления, устранившая заявленные недостатки. Работа обошлась всего в 200 рублей. Здесь специалисты сообщили, что механическая коробка переключения передач исправна.

Полагая свои права как потребителя нарушенными, мужчина обратился суд с требованием взыскать неустойку, убытки, компенсацию морального вреда. Его иск был удовлетворен.

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