Ford Focus ST в 2019 году станет мощнее

Четвертое поколение Ford Focus , презентованное в текущем месяце, получило новую платформу и много инноваций.

Теперь автомобилисты ждут появления более «горячего» ST и по последним слухам, его дебют перенесен с конца 2018-го на первый квартал 2019 года.

Предполагается, что новый Ford Focus ST оснастят более мощным двигателем. Напомним, что ранее источник Autocar сообщал, что очередная модель получит уменьшенный 3-цилиндровый бензиновый двигатель на 1,5 литра.

Но теперь эта версия мотора будет приводить в действие меньшие версии Focus, а ориентированная на производительность ST будет повышаться от 2,0-литрового двигателя уходящей модели до 2,3-литрового двигателя, адаптированного из мощного RS.

Также представитель «Голубого овала» отметил, что автоматическая коробка передач будет подвергнута «прокачке» и очередной Focus ST выпустят исключительно с ручной коробкой передач.

Несмотря на отсутствие большей мощности по сравнению со старым, новый Ford Focus ST должен быть более проворным, учитывая, что обычный автомобиль четвертого поколения потерял до 88 килограммов.