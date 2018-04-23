Чем опасна слишком ранняя смена резины

«АвтоВзгляд» рассказал об опасности слишком ранней смены зимней резины на летнюю.

По мнению автора статьи, из-за «вздорного нрава» весны в европейской части России «переобуваться» автомобилистам не стоит по меньшей мере до майских праздников.

И это несмотря на то, что уже при +5 градусах зимняя резина перестает выполнять свои функции, быстрее изнашивается, увеличивает тормозной путь и расход топлива, а управляемость снижает.

Действующие в России законы позволяют ездить на зимней резине до 1 июня.

В начале апреля глава Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал водителям Москвы не торопиться со сменой зимней резины на летнюю. Синоптик призвал автолюбителей дождаться второй половины апреля, а затем «ориентироваться на прогноз».