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Чем опасна слишком ранняя смена резины
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Чем опасна слишком ранняя смена резины 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
«АвтоВзгляд» рассказал об опасности слишком ранней смены зимней резины на летнюю.
По мнению автора статьи, из-за «вздорного нрава» весны в европейской части России «переобуваться» автомобилистам не стоит по меньшей мере до майских праздников.
И это несмотря на то, что уже при +5 градусах зимняя резина перестает выполнять свои функции, быстрее изнашивается, увеличивает тормозной путь и расход топлива, а управляемость снижает.
Действующие в России законы позволяют ездить на зимней резине до 1 июня.
В начале апреля глава Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал водителям Москвы не торопиться со сменой зимней резины на летнюю. Синоптик призвал автолюбителей дождаться второй половины апреля, а затем «ориентироваться на прогноз».
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