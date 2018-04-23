Ford отказался от «джиэмовской» коробки-автомата

Ford отказался использовать автоматическую КПП от General Motors

Ford и General Motors решили прекратить сотрудничество в части оснащения автомобилей коробкой-автомат в 9 ступеней.

Первые договоренности взаимодействия между двумя автогигантами были достигнуты еще в 2013 году. Тогда условия партнерства предусматривали следующую схему работы.

Ford предложил использовать GM собственную коробку передач в 10 ступеней с задним приводом. Взамен General Motors предоставляла для Ford девятиступенчатую автоматическую трансмиссию.

Однако сейчас в руководстве Ford решили, что целесообразно перейти на автоматику с 8 ступенями. Для этого нашлось две основные причины. Первая из них — это финансовая экономия.

Кроме того, новая трансмиссия сможет оптимально справиться с возрастающей массой автомобилей.

В настоящее время в арсенале Ford находится три варианта коробки передач с восемью ступенями. В зависимости от комплектации они будут использоваться в будущем на разных классах автомобилей.