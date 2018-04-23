На вторичном авторынке россияне предпочитают авто С-сегмента

На вторичном авторынке россияне предпочитают авто С-сегмента Аналитики «Автостат Инфо» провели исследование на рынке автомобилей с пробегом и выяснили, машины каких сегментов предпочитают покупатели б/у легковушек. Исследование затрагивало перепродажи легковых авто за период января-марта 2018 года.

Выяснилось, что за отчетные три месяца больше всего машин было перепродано в C-сегменте — 342 559 ед. Это оказалось на 3,5% меньше показателей, зафиксированных годом ранее — 354 848 авто. Второе место по емкости продаж занимает сегмент SUV. С января по март 2018 года включительно российские покупатели приобрели 249 533 б/у кроссоверов и внедорожников, что на 1,4% больше результата перепродаж за тот же период 2017 года (246 078 ед.). В B-сегменте вторичного авторынка РФ было продано за январь-март этого года 235 333 авто, — это на 1,7% больше, чем за тот же период прошлого года — 231 418 ед. Таким образом, в B-сегменте аналитики «Автостат Инфо» зафиксировали третий по величине результат перепродаж легковых авто.

За тот же период 2018 года в стране было продано 95 060 б/у авто сегмента D (четвертый результат среди всех сегментов). В сравнении с аналогичным периодом 2017 года перепродажи таких машин сократились на 7,25%, то есть с отметки в 102 491 ед. авто. Объем реализации б/у автомобилей класса E сократился в отчетный квартал на 7,7% и составил 65 027 ед. против 70 485 ед. авто, перепроданных годом ранее. Помимо этого, за первые три месяца 2018 года в РФ было реализовано 55 487 б/у легковушек класса B+ (+7,2%), 46 336 минивэнов с пробегом (+1%) и 17 825 подержанных малолитражек (-7,35%).

Ранее «Автостат Инфо» сообщал, что общий объем перепродаж легковых автомобилей в России сократился на 1,5% в годовом сравнении за первый квартал 2018 года и составил 1 121 235 ед. авто.