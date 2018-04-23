Ferrari начала тестирование электромобиля

Ferrari , один из крупнейших производителей спортивных автомобилей, выпустила авто с бензиново-электрическим движком.

Испытания гибридной новинки проходят на треке в Италии, и в случае успешных тестов автомобиль начнет выпускаться, но вот когда поступит первая модель в продажу не известно. Также не известно, как она будет выглядеть, и что будет входить в ее комплектацию.

По заявлению Серджио Маркьонне в долгосрочные планы компании не входит переход на выпуск автомобилей с полностью электрическим двигателем, но все же Ferrari работает над их разработкой. В данный момент компания реализует программу по повышению производства до 15 тысяч автомобилей в год. В настоящее время пока выпускается только 9 тысяч.