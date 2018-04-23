Китайцы клонировали шестиколесный «Гелендваген»

На автосалоне в Пекине компания Beijing Auto покажет сразу две новинки, дизайн которых вызывает вопросы.

На стенде бренда будет представлен шестиколесный внедорожник, весьма напоминающий Mercedes-Benz G63 AMG 6×6, сообщает портал CarNewsChina. Новинка получила название BJ80 6×6.

Монструозный внедорожник оснащается "саабовским" турбомотором объемом 2,3 литра, который развивает 250 л.с. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач либо с 6-диапазонным "автоматом".

Второй новинкой бреда на домашнем автосалоне станет модель BJ40L Plus. В дизайне этого внедорожника скрещены черты Hummer Jeep . От обычного BJ40L он отличается хромированной накладкой на заднем бампере, цифровой "приборкой" и большим экраном мультимедийной системы.