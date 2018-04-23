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Китайцы клонировали шестиколесный «Гелендваген»
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Китайцы клонировали шестиколесный «Гелендваген» 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
На автосалоне в Пекине компания Beijing Auto покажет сразу две новинки, дизайн которых вызывает вопросы.
На стенде бренда будет представлен шестиколесный внедорожник, весьма напоминающий Mercedes-Benz G63 AMG 6×6, сообщает портал CarNewsChina. Новинка получила название BJ80 6×6.
Монструозный внедорожник оснащается "саабовским" турбомотором объемом 2,3 литра, который развивает 250 л.с. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач либо с 6-диапазонным "автоматом".
Второй новинкой бреда на домашнем автосалоне станет модель BJ40L Plus. В дизайне этого внедорожника скрещены черты Hummer и Jeep. От обычного BJ40L он отличается хромированной накладкой на заднем бампере, цифровой "приборкой" и большим экраном мультимедийной системы.
Такой "гибрид" обойдется китайским покупателям в 170 00 юаней, что составляет около 1,66 млн рублей. За эту цену можно приобрести версию с 2-литровым двигателем Saab мощностью 204 л.с. Более мощный вариант с агрегатом объемом 2,3 литра оценили в 179 800 юаней (1,85 млн рублей). Автомобиль появится на китайском рынке в мае.
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