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Застрявший в стене дома седан Acura продадут
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Застрявший в стене дома седан Acura продадут за один доллар 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor
На сайте объявлений Craigslist выставили на продажу седан Acura TL 1997 года за один доллар. По непонятной причине он врезалась в дом и продавец готов отдать машину любому, кто сможет ее самостоятельно отбуксировать. Об этом сообщает Jalopnik.
В описании к объявлению, которое уже удалено с сайта, указано, что авария случилась несколько дней назад. Во время инцидента никто не пострадал. Однако причины произошедшего не уточняются.
В середине января текущего года в американском городе Санта-Ана произошла необычная авария: водитель седана Nissan врезался в стоматологическую клинику, которая находится на последнем этаже двухэтажного здания.
По информации правоохранительных органов, водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате удара машина подлетела и пробила стену клиники.
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