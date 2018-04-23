Honda продемонстрировала концепцию Small RS Concept

Японская компания только что представила небольшую концептуальную модель Small RS Concept, которая по словам руководства Honda воплощает виденье производителя о будущих спортивных хэтчбеках.

В передней части автомобиль включает целый ряд черных глянцевых акцентов, горизонтальные светодиодные фары дневного света и небольшие воздухозаборники (аналогичные используются в текущем Civic Type R). Также Small RS Concept получает удлиненные боковые юбки и, как следует из наименования, достаточно компактные габариты. Задняя часть транспортного средства тоже имеет не мало общего с Type R, в том числе массивное заднее крыло, агрессивный диффузор и уникальные выхлопные трубы. Благодаря наробу черных колесных дисков и ярко-оранжевой окраске кузова концептуальная модель выглядит очень эффектно и выделяется среди аналогов.

На данный момент подробная информация о техническом оснащении представленного автомобиля отсутствует. При этом представители компании отмечают, что в основе компактной Honda Small RS Concept будет лежать новая платформа. Отмечается, пока не известно присоединится ли производственная версия модели к текущей линейке Honda, включающей модификации Jazz, Brio и Mobilio.