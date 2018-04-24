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Roewe представила кроссовер Marvel X
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Электрический «паркетник»: Roewe представила кроссовер Marvel X 

LiveCars.Ru
Фото: Roewe
На специальном мероприятии в Китае состоялась официальная премьера нового электрического кроссовера Roewe Marvel X. На рынок Поднебесной стильная экологически чистая новинка выйдёт осенью текущего года.
Полномасштабная презентация электрокара повышенной проходимости Roewe Marvel X состоится в рамках автосалона в Пекине-2018. Дизайн экстерьера серийной машины выполнен в стилистике концепта Roewe Vision-E, премьера которого прошла в прошлом году.
Габаритные размеры кроссовера Roewe Marvel X: длина — 4 678 мм, ширина составляет 1 919 мм, высота — 1 616 мм. Размер колёсной базы — 2 800 мм. Необходимо отметить, что коэффициент аэродинамического сопротивления модели составляет всего 0,29.
По предварительной информации, в основе нового электрокара лежит платформа кроссовера Roewe RX5. К сожалению, в настоящий момент китайская компания не рассекретила всех подробностей о технической «начинке» модели Roewe Marvel X. В компании лишь заявили, что автомобиль способен проезжать на одной полной «заправке» 500 км, а разгон с 0 до 100 км/ч составляет всего четыре секунды.
Roewe
Как сообщают наши китайские коллеги, в оснащение нового электрического кросса Roewe Marvel X входит два электромотора, мощностью 116 и 71 лошадиная сила. Более мощный двигатель приводит в движение колёса передней оси, а менее мощный агрегат отвечает за питание задних колёс.
Roewe
Также в компании рассказали, что для новой модели Roewe Marvel X доступна беспроводная зарядка: аккумуляторная батарея автомобиля начнет «заправляться», как только машина окажется на специальной площадке.
Roewe
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