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На Украине в 52 раза сократилось производство автомобилей
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На Украине в 52 раза сократилось производство автомобилей 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
За последние 10 лет производство автомобилей на Украине сократилось в 52 раза, сообщает Укравтопром. По данным организации, в марте предприятия страны выпустили лишь 773 автомобиля.
Сообщается, что производственные мощности национального автопрома продолжают функционировать лишь на 2% от своих возможностей.
Уже не первый месяц статистика выпуска автомобилей формируется исключительно за счет крупноузловой сборки. Например, в марте в стране собрали только 683 легковушки — все сошли с конвейера завода "Еврокар", который расположен в Закарпатской области. На предприятии налажен выпуск нескольких моделей Skoda.
В том же месяце было собрано 28 единиц коммерческого транспорта и 62 автобуса. Падение по сравнению с мартом 2017 года составило 36% и 42% соответственно.
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