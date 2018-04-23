На Украине в 52 раза сократилось производство автомобилей

За последние 10 лет производство автомобилей на Украине сократилось в 52 раза, сообщает Укравтопром. По данным организации, в марте предприятия страны выпустили лишь 773 автомобиля.

Сообщается, что производственные мощности национального автопрома продолжают функционировать лишь на 2% от своих возможностей.

Уже не первый месяц статистика выпуска автомобилей формируется исключительно за счет крупноузловой сборки. Например, в марте в стране собрали только 683 легковушки — все сошли с конвейера завода "Еврокар", который расположен в Закарпатской области. На предприятии налажен выпуск нескольких моделей Skoda

В том же месяце было собрано 28 единиц коммерческого транспорта и 62 автобуса. Падение по сравнению с мартом 2017 года составило 36% и 42% соответственно.