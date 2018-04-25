В РФ четверть колесных дисков опасны для использования

В России четверть колесных дисков опасны для использования

Государственная комиссия провела проверку реализуемой продукции, под проверку попали алюминиевые колесные диски и 6 из 23 проверенных моделей опасны для эксплуатации.

Под проверку попали колесные диски, произведенные на территории России, Германии, Китая, Италии. Проверка была приравнена к условиям приближенным к реальным, и состояла в испытаниях на удар, изгиб и кручение. Если было не пройдено хотя бы одно испытание, такие диски были признаны не безопасными для использования на дорогах. Не качественно произведенный диск значительно разрушает резину и влияет на автомобили при движении.

Также проверка производилась и непосредственно метала, из которого изготовлен диск, а именно проверялись его физические свойства.

Проверку не прошли 6 брендов из 23 проверенных, в число них попали 4 китайских и 2 российских производителя. При выборе дисков помните, не всегда цена может быть показателем качества.