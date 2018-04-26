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Jaguar улучшил самый мощный и хардкорный седан
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Jaguar улучшил самый мощный и хардкорный седан 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor
Заводское ателье Jaguar Land Rover — Special Vehicle Operations — модернизировало самый быстрый седан в линейке Jaguar — XE SV Project 8. Уже почти завершена настройка и подготовка машины к производству. Сборка модели начнется в июне на территории технического центра в Ковентри. Тираж четырехдверки составит 300 экземпляров.
С момента презентации на фестивале скорости в Гудвуде летом прошлого года специалисты SVO внесли в конструкцию спорткара несколько изменений. В частности, установили более жесткие пружины и опоры двигателя. Ревизии также подверглись тормозные механизмы, которые стали более отзывчивыми и производительными.
Помимо этого, седану полностью обновили программное обеспечения, увеличив мощностью двигателя и изменив алгоритмы работы вспомогательной электроники. По словам менеджера SVO Дэвида Пука, XE SV Project 8 быстрее и острее в управлении, чем полгода назад.
Motor
Под капотом суперседана Jaguar все так же установлен пятилитровый компрессорный двигатель V8, отдача которого составляет 600 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. До «сотни» автомобиль разгоняется за 3,5 секунды. Его максимальная скорость составляет 322 километра в час.
Седан XE SV Project 8 укомплектован регулируемой подвеской, передним сплиттером и двухпозиционным задним антикрылом, которое на максимальной скорости создает создает прижимную силу, эквивалентную 122 килограммам.
Motor
В оснащение «Ягуара» также входят карбон-керамические тормозные диски, масляный радиатор заднего дифференциала и подшипники колес из нитрида кремния (они позволяют уменьшить неподрессоренные массы на 840 граммов). Капот, оба бампера и передние крылья машины сделаны из углепластика.
Project 8 будет доступен в двух модификациях: с четырехместным салоном и трековой двухместной с карбоновыми креслами и четырехточечными ремнями безопасности. На месте заднего дивана при этом будет располагаться металлическая панель, на 27 процентов увеличивающая жесткость кузова на кручение.
Motor
В ноябре прошлого года Jaguar XE SV Project 8 стал быстрейшим дорожным седаном Нюрбургринга. Четырехдверка проехала трассу за 7 минут 21,23 секунды, что примерно на 11 секунд быстрее предыдущего рекорда, который принадлежал Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.
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