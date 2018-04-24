Россиян заставят сдавать на права по-новому 

Вождение на площадке и в городе в рамках сдачи экзамена на водительские права могут быть объединены. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал глава ГИБДД России Михаил Черников.
Генерал-майор полиции напомнил, что в настоящее время практическая часть экзамена состоит из двух частей — площадки и города. Теперь же дорожная полиция планирует объединить их в единый экзамен.
По мнению Черникова, новые правила сдачи экзамена на права позволят ГИБДД оценить владение будущим водителем всеми навыками вождения в реальных условиях, увидеть, как он ориентируется в транспортном потоке и в итоге сделать его более грамотным. Кроме того, изменения могут поспособствовать «минимизации» аварийности на дорогах России.
По словам главы ГИБДД, сейчас полиция обсуждает изменения с Министерством образования и науки, а «на финишную стадию» обсуждение может выйти в течение нынешнего года.