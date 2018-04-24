Ещё
Россиян заставят сдавать на права по-новому
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиян заставят сдавать на права по-новому 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Вождение на площадке и в городе в рамках сдачи экзамена на водительские права могут быть объединены. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал глава ГИБДД России Михаил Черников.
Генерал-майор полиции напомнил, что в настоящее время практическая часть экзамена состоит из двух частей — площадки и города. Теперь же дорожная полиция планирует объединить их в единый экзамен.
По мнению Черникова, новые правила сдачи экзамена на права позволят ГИБДД оценить владение будущим водителем всеми навыками вождения в реальных условиях, увидеть, как он ориентируется в транспортном потоке и в итоге сделать его более грамотным. Кроме того, изменения могут поспособствовать «минимизации» аварийности на дорогах России.
По словам главы ГИБДД, сейчас полиция обсуждает изменения с Министерством образования и науки, а «на финишную стадию» обсуждение может выйти в течение нынешнего года.
 Ещё 36 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жертвы мечты: 10 автомобилей, с которыми можно «попасть»
Казахстан закрыл границу с Россией81
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой1
Ремнем по инспектору: Верховный суд оправдал нарушителя3
Ремнем по инспектору: Верховный суд оправдал нарушителя
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение