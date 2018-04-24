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В РФ будут по-новому сдавать на права
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В РФ будут по-новому сдавать на права 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава ГИБДД России Максим Черников заявил, что ведомство планирует объединить площадку и город в единый экзамен на права. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
"Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединенный экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки", — сказал Черников.
По его словам, такой экзамен позволит "на выходе" получить более грамотного водителя и снизить аварийность. Глава ГИБДД добавил, что сейчас не более 8% водителей сдают на права с первого раза.
Ранее сообщалось, что МВД выступило против автоматического продления водительских прав по истечении их срока действия.
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