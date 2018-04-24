В РФ будут по-новому сдавать на права

Глава ГИБДД России Максим Черников заявил, что ведомство планирует объединить площадку и город в единый экзамен на права. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединенный экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки", — сказал Черников.

По его словам, такой экзамен позволит "на выходе" получить более грамотного водителя и снизить аварийность. Глава ГИБДД добавил, что сейчас не более 8% водителей сдают на права с первого раза.