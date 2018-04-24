В ГИБДД предложили оригинальный способ получения номеров

В ГИБДД предложили разыгрывать автомобильные номера на аукционе

Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что жителей России ожидают нововведения при регистрации машин. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Как сообщается, в ведомстве рассматривают возможность встраивания в государственные регистрационные знаки электронных чипов, что должно усовершенствовать работу фотовидеофиксаторов.

"Также в рамках проекта закона "О регистрации транспортных средств" планируется, что госномера в подразделениях ГИБДД выдавать уже не будут: владелец транспортного средства будет выбирать буквенно-цифровое обозначение, которое ему нравится", — рассказал Черников.

По его словам, автомобильные номера будут разыгрываться на аукционе, что поможет не допустить "коррупционных моментов". В ГИБДД также предложили решение проблемы транспортных средств, которые находятся в залоге у банковских организаций.

"Раньше залог регистрировался в ГИБДД, такую машину нельзя было снять с учета, потом эта процедура была упразднена. В результате может возникнуть ситуация, когда человек купил автомобиль, а тот оказался в залоге у кредитной организации", — пояснил Черников.

Он добавил, что в подобных ситуациях машина является собственностью банка и должна быть ему возвращена.

"Частично эту проблему должен решить электронный ПТС, куда будет вноситься информация о том, что машина в залоге: новый собственник и инспектор будут иметь доступ к этим данным. Также мы думаем о введении ограничений на регистрацию автомобилей, находящихся в залоге", — сказал Черников.

Ранее Черников заявил, что ведомство планирует объединить площадку и город в единый экзамен на права.