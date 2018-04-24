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Audi планирует завоевать китайский рынок
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Audi планирует завоевать китайский рынок 

Daily-Motor 9 часов назад
Фото: Daily-Motor
Представители немецкой компании Audi заявили о том, что всего через пять лет объём продаж их продукции в рамках рынка Поднебесной должен подняться как минимум в два раза и достигнуть показателя в один миллион шестьсот тысяч реализованных машин в год. Напомним, что в прошлом году немцам удалось увеличить показатели продаж всего на один процент.
Но, несмотря на эти результаты, рынок Китая остаётся одним из самых перспективных для компании Audi. Для того, чтобы поддерживать уровень спроса на свой бренд и наращивать показатели реализации необходимыми темпами, производитель планирует выпустить несколько уникальных кроссоверов, которые будут доступны только для китайцев и которые будут отвечать всем их требованиям по внешнему виду и функциональности.
Инсайдеры утверждают, что всего на рынок Китая выйдет десять эксклюзивных паркетников, семь из которых будут выпускаться на предприятии FAW-Volkswagen. Производственная мощность завода доходит до ста пятидесяти тысяч автомобилей в год.
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