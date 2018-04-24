KIA предложит россиянам новый бюджетный кроссовер

Корейская компания KIA Motors Corporation разрабатывает совершенно новый кроссовер B-класса, который будет продаваться и на российском рынке. Об этом в интервью изданию Autogoda рассказал президент российского подразделения KIA Чжон Вон Чжон.

Напомним, что сейчас корейская марка предлагает в РФ единственный кроссовер сегмента B. Речь идёт о модели KIA Soul , которая, к слову, в большей степени является приподнятым хэтчбеком. При этом в Европе компания предлагает компактный «паркетник» KIA Stonic , в основе которого лежит компактная модель KIA Rio

Помимо этого, в линейке корейской марки имеется модель KIA KX3 (доступен только в КНР), который является «братом» хорошо известного автомобиля Hyundai Creta/ix25. Ранее представители марки официально заявили, что упомянутый выше кросс KIA Stonic в России продаваться не будет. Однако теперь стало известно, что KIA Motors готовится представить новую модель B-SUV.

В беседе с журналистами Чжон Вон Чжон рассказал:

«Сейчас KIA делает качественный рывок в отношении моделей B-SUV. Мы представили модель Stonic, но она ориентирована на западноевропейский рынок, имеет более сложную технологическую начинку, а значит, дороже. И вряд ли это соответствует ожиданиям российских клиентов. Теперь в планах KIA появление глобальной модели в сегменте B-SUV — она-то и придет в свое время в Россию».

Никакой подробной информации о новом компактном кроссе официальный представитель корейской марки не рассекретил. В разговоре Чжон Вон Чжон лишь рассказал, что модель станет «одним из лучших предложений в сегменте, идеально выверенным с учетом особенностей российского рынка, привычек и вкусов автомобилистов страны».