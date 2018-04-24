Дебют президентского «Кортежа» может быть отложен

Россияне с интересом ожидают первого появления нового президентского лимузина "Кортеж" отечественного производства. Публичный дебют "автомобиля №1" должен был состояться в ходе инаугурации, однако планы на этот счет, вероятно, изменились.

Президентский лимузин проекта "Кортеж", возможно, впервые появится на публике позже, чем ожидалось. Как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники, новый представительский автомобиль в день инаугурации президента РФ 7 мая может "не понадобиться". Владимир Путин начнет использовать его уже после церемонии.

Знакомые с ситуацией источники объясняют, что по первоначальному плану лимузин действительно должны были выкатить 7 мая, однако позже организаторы мероприятия якобы предложили отказаться от этой идеи. По каким именно причинам, не сообщается.

"В этом году, как ожидается, будут введены некоторые изменения в сценарий инаугурации, которые, конечно, не касаются самой процедуры", — поясняет неназванный источник.

Как ранее сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров , с технической точки зрения президентский лимузин "Кортеж" полностью готов к эксплуатации — автомобиль уже прошел все необходимые испытания и краш-тесты.

Отметим, что в семейство автомобилей "Кортеж" помимо лимузина для президента РФ будут также входит представительский седан, минивэн и внедорожник для политической верхушки и состоятельных граждан. Заявлено, что официальная премьера большого седана состоится на Московском автосалоне в конце лета-2018.