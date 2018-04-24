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Камеры не смогут штрафовать за езду без ОСАГО
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Камеры не смогут штрафовать за езду без ОСАГО 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
По словам руководителя ГИБДД Михаила Черникова, это невозможно реализовать по вине страховщиков. В интервью газете «Коммерсантъ» он заявил, что Российский союз страховщиков должен создать «функционирующую электронную базу ОСАГО, чтобы ее интегрировать с нашей информационной системой».
По словам главного гаишника страны, "ГИБДД в Москве готово провести тестирование рассылки предупреждений, но пока даже нечего тестировать".
Как сообщал «Авторамблер», по итогам 2017 года в России был зафиксирован всплеск штрафов за езду без ОСАГО. За это нарушение наказали 2,8 млн водителей, тогда как в 2016 году было выписано всего 1,9 млн таких штрафных постановлений. Таким образом, рост составил 40%.
Фото: РИА «Новости» / Алексей Мальгавко
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