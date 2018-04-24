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Renault поставила беспилотники для завода «АвтоВАЗа» в Ижевске
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Renault поставила беспилотники для завода «АвтоВАЗа» в Ижевске 

Rambler News Service 1 час назад
Завод Renault поставил «АвтоВАЗу» 15 беспилотных транспортных средств для перевозки в 2018 году компонентов на производственной площадке в Ижевске, сообщил журналистам директор завода Renault в Москве Жан-Луи Терон.
«Продали 12 беспилотников заводу Lada Ижевск в прошлом году. В этом году поставили уже 15 штук», — сказал он.
Глава завода уточнил, что беспилотники являются собственной разработкой предприятия Renault в Москве, где уже работают 110 БПЛА. Стоимость аппаратов он не уточнил.
«АвтоВАЗ» собирает в Ижевске автомобили Lada Vesta.
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