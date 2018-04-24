У водителя Слуцкого нашли 1100 штрафов

Telegram-канал Mash сообщает, что у водителя депутата Госдумы Леонида Слуцкого 1127 штрафов за нарушения ПДД.

По данным Mash, один из последних штрафов — 1500 рублей за «гонки по выделенке». Life уточняет, что нарушение на выделенной полосе было совершено в 20-х числах марта на Кутузовском проспекте Москвы.

Восьмого марта Слуцкий на своей странице в Facebook попросил прощения у женщин, которым «когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания». Он заявил, что это происходило «не по злому умыслу».

Комиссия не нашла нарушений в поведении депутата. После этого некоторые СМИ отказались освещать деятельность Слуцкого и Госдумы.