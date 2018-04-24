Ещё
У водителя Слуцкого нашли 1100 штрафов
Далее:
Читайте также:
Ещё

У водителя Слуцкого нашли 1100 штрафов 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Telegram-канал Mash сообщает, что у водителя депутата Госдумы Леонида Слуцкого 1127 штрафов за нарушения ПДД.
По данным Mash, один из последних штрафов — 1500 рублей за «гонки по выделенке». Life уточняет, что нарушение на выделенной полосе было совершено в 20-х числах марта на Кутузовском проспекте Москвы.
Ранее Слуцкий оказался в центре скандала о сексуальных домогательствах. Три журналистки выдвинули обвинения в его адрес. Корреспондент «Русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова и продюсер «Дождя» Дарья Жук пожаловались на него в комиссию Госдумы по этике.
Восьмого марта Слуцкий на своей странице в Facebook попросил прощения у женщин, которым «когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания». Он заявил, что это происходило «не по злому умыслу».
Комиссия не нашла нарушений в поведении депутата. После этого некоторые СМИ отказались освещать деятельность Слуцкого и Госдумы.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
KIA предложит россиянам новый бюджетный кроссовер
Возрожденный Freelander станет конкурентом Mini
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Два внедорожника против русского бездорожья
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение