У водителя Слуцкого нашли 1100 штрафов 

Telegram-канал Mash сообщает, что у водителя депутата Госдумы Леонида Слуцкого 1127 штрафов за нарушения ПДД.
По данным Mash, один из последних штрафов — 1500 рублей за «гонки по выделенке». Life уточняет, что нарушение на выделенной полосе было совершено в 20-х числах марта на Кутузовском проспекте Москвы.
Ранее Слуцкий оказался в центре скандала о сексуальных домогательствах. Три журналистки выдвинули обвинения в его адрес. Корреспондент «Русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова и продюсер «Дождя» Дарья Жук пожаловались на него в комиссию Госдумы по этике.
Восьмого марта Слуцкий на своей странице в Facebook попросил прощения у женщин, которым «когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания». Он заявил, что это происходило «не по злому умыслу».
Комиссия не нашла нарушений в поведении депутата. После этого некоторые СМИ отказались освещать деятельность Слуцкого и Госдумы.