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Возрожденный Freelander станет конкурентом Mini
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Возрожденный Freelander станет конкурентом Mini 

CarClub 1 час назад
Фото: autocar.co.uk
Британский портал autocar.co.uk через инсайдеров разузнал, какие новинки готовится выпустить в ближайшие четыре года компания Land Rover. Одной из них станет компактный кроссовер.
Сейчас линейку бренда открывает модель Discovery Sport, пришедшая на смену «Фрилендеру». Однако «дух» последнего собираются возродить в абсолютно новой машине. Она займет место на ступень ниже Discovery Sport и по габаритам окажется даже меньше самого «Фрила». Предполагается, что длина автомобиля не превысит 4,2 метра. В конкуренты записали Jeep Renegade и Mini Countryman.
Построят новый Freelander на платформе D8. Эта немолодая уже «тележка» лежит в основе Land Rover Discovery Sport, Range Rover Evoque и Jaguar E-Pace. Причем, по слухам, англичане могут запустить на рынок сразу три варианта модели: утилитарный в рамках семейства Defender, обычный и премиальный Range Rover. Очень интригующе!
Также в планах компании значится новый Defender, включая пикап, и некий Road Rover — роскошный электромобиль. Что касается «Фрилендера», то модель ожидается на конвейере в 2021 году.
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