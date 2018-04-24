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Названы самые популярные в России иномарки
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Названы самые популярные в России иномарки 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Аналитическое агентство составило рейтинг самых экспортируемых в нашу страну автомобилей.
«АВТОСТАТ» составил ТОП-10 самых импортируемых в Россию автомобилей.
Первое место со значительным перевесом занимает Toyota Land Cruiser Prado — более 12 тысяч россиян приобрели этот внедорожник, по габаритам напоминающий небольшой грузовик. На втором месте — Lexus RX, причем со значительным отставанием. Третье и четвертое места поделили еще одна Toyota — Land Cruiser и Mercedes-Benz GLC. Замыкает пятерку лидеров еще один Lexus — NX.
Далее следуют Mercedes-Benz GLE, Toyota Prius, Mercedes-Benz E-класса, Lexus LX и Toyota Corolla.
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