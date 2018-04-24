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Мотоциклистам отказывают в оформлении ОСАГО
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Мотоциклистам отказывают в оформлении ОСАГО 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Зима наконец-то отступила, настали теплые деньки и любители мотоциклов начинают выезжать на дороги.
Однако ценителей «железных коней» ожидает неприятный сюрприз. Дело в том, что в связи с массовыми случаями махинаций с автостраховкой именно мотоциклов и по личной инициативе некоторых страховых компаний, оформить ОСАГО мотоциклисту стало довольно хлопотным делом.
Страховщики негласно внесли данных участников дорожного движения в «черный список» заведомо убыточных клиентов. Проще говоря, страховщики хотят упростить себе жизнь.
Однако это в корне неправильно! Если законопослушный владелец мотоцикла желает оформить ОСАГО, его должны удовлетворить.
Поэтому следует фиксировать факты отказа на телефон, чтобы потом иметь аргументы в суде.
Другие страховщики предлагают дополнительные услуги «в нагрузку». После оформления полиса клиент имеет право отказаться от допуслуг в течении десяти дней и страховая компания обязана будет вернуть потраченные средства. А полис будет действителен.
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