Доходам от «блатных номеров» нашли применение

В Госдуме предложили направлять на благотворительность деньги за «блатные номера»

Государственные регистрационные знаки для автомобилей предлагают не выдавать в подразделениях ГИБДД , а разыгрывать на аукционах. По мнению главы ГИБДД России Михаила Черникова, это позволит исключить «коррупционные моменты». У автовладельца появится возможность выбрать буквенно-цифровое обозначение, которое ему нравится, пишет «Коммерсант». Нововведения планируется прописать в законопроекте «О регистрации транспортных средств», уточнил глава ГИБДД.

Глава общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков считает, что «блатные» номера уже не так востребованы и разрабатывать для этих целей отдельный федеральный закон не обязательно.

«Сейчас это уже не так актуально. Любителей чисел "007" или "300" не так много. Масштаб этого вопроса очень мелок. Раньше любители и фанаты круглых «блатных» номеров платили сотрудникам ГАИ, чтобы их приобрести. Потом предложили эти номера продавать. При том, что никаких льгот красивое сочетание букв и цифр на номере не дает. Серьезные серии, которые принадлежат ФСБ, ФСО, они, конечно, не продаются. Если хотят начать разыгрывать на аукционе такие номера, то это надо делать практически решением правительства, подзаконным актом, а не федеральным законом. А деньги (с продаж на аукционе — прим. НСН) направлять, например, в фонд помощи раненным или погибшим сотрудникам ГИБДД или больным детям», — заявил парламентарий в эфире НСН.

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При этом депутат согласился, что продажа регистрационных знаков через аукционы исключит коррупцию в этой сфере.

«Если я даю деньги гаишнику и получаю этот номер, естественно, это коррупция. Если я на аукционе этот номер приобретаю, то дальше расходование этих денег прозрачно. Если это будет происходить публично через торги, то коррупционная составляющая будет нулевая», — отметил Лысаков.

Парламентарий также привел в пример западные страны, где автовладелец может приобрести номер с любой надписью.

«В США, например, можно нарисовать любой рисунок, символ или слово и купить такой номер. И это дает определенный доход местным органам власти. Там ты можешь написать, например, "Я люблю Магадан", и ездить с таким знаком. Но у нас таких вещей нет. У нас регистрационные знаки принадлежат государству, а не человеку», — добавил собеседник НСН.