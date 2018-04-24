Адаптированный к России Explorer представят во Владивостоке

В мае во Владивостоке будет проходить автосалон VIAS. В его рамках состоится дебют обновлённого внедорожника модели Ford Explorer , адаптированного под отечественный рынок.

Организаторы мероприятия отмечают, что помимо того, что каждый желающий сможет насладиться внешнем видом обновлённого автомобиля, любой сможет прокатиться на нём и даже поучаствовать в тест-драйве. Кроме того, для гостей автосалона будет подготовлена оригинальная развлекательная, а также деловая программы, которые будут интересны как для простых посетителей, так и для автомобилистов-любителей и предпринимателей.