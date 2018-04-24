Адаптированный к России Explorer представят во Владивостоке 

В мае во Владивостоке будет проходить автосалон VIAS. В его рамках состоится дебют обновлённого внедорожника модели Ford Explorer, адаптированного под отечественный рынок.
Организаторы мероприятия отмечают, что помимо того, что каждый желающий сможет насладиться внешнем видом обновлённого автомобиля, любой сможет прокатиться на нём и даже поучаствовать в тест-драйве. Кроме того, для гостей автосалона будет подготовлена оригинальная развлекательная, а также деловая программы, которые будут интересны как для простых посетителей, так и для автомобилистов-любителей и предпринимателей.
Помимо Ford Explorer на выставке будет показано около сорока стендов не только российских, но и зарубежных производителей. Организаторы обещают сюрпризы от известных отечественных автомобильных ателье, которые продемонстрируют свои инновационные разработки.