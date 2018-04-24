Новый внедорожник Mercedes-Maybach оказался электрическим

На Пекинском автосалоне состоится премьера концепт-кара Vision Mercedes-Maybach Ultimate.

Новинку ранее уже рассекретили на официальных фотографиях — тогда выяснилось, что немецкий производитель разработал уникальный SUV с четырехдверным кузовом. Теперь же стали известны габариты автомобиля: длина составляет 5 260 мм, а ширина — 2 110 мм, а высота — 1 764 мм.

Появились и подробности о силовой установке автомобиля: он получил четыре электромотора, которые установлены на каждом из колес. Их суммарная отдача достигает 750 л.с.

На одной зарядке электромобиль проезжает 500 км, однако функция экспресс-зарядки позволяет подзаряжать машину за пять минут, после чего она может проехать 100 км.

В списке оборудования — четыре раздельных кресла, три сенсорных экрана, а также столик с принадлежностями для чайной церемонии. Салон выполнен из белой кожи со вставками с золотым покрытием.