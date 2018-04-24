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Новый внедорожник Mercedes-Maybach оказался электрическим
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Новый внедорожник Mercedes-Maybach оказался электрическим 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
На Пекинском автосалоне состоится премьера концепт-кара Vision Mercedes-Maybach Ultimate.
Новинку ранее уже рассекретили на официальных фотографиях — тогда выяснилось, что немецкий производитель разработал уникальный SUV с четырехдверным кузовом. Теперь же стали известны габариты автомобиля: длина составляет 5 260 мм, а ширина — 2 110 мм, а высота — 1 764 мм.
Появились и подробности о силовой установке автомобиля: он получил четыре электромотора, которые установлены на каждом из колес. Их суммарная отдача достигает 750 л.с.
На одной зарядке электромобиль проезжает 500 км, однако функция экспресс-зарядки позволяет подзаряжать машину за пять минут, после чего она может проехать 100 км.
В списке оборудования — четыре раздельных кресла, три сенсорных экрана, а также столик с принадлежностями для чайной церемонии. Салон выполнен из белой кожи со вставками с золотым покрытием.
Ожидается, что по мотивам этого концепта будет построена серийная Maybach-версия GLS нового поколения, которая составит конкуренцию Rolls-Royce Cullinan.
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