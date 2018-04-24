МВД объяснило штрафы за езду по «выделенке» в выходные

Поводом для разъяснений стали штрафы, которые водители получают за выезд на полосу для общественного транспорта в воскресные дни.

В Москве, напомним, автомобилисты имеют право пользоваться автобусными полосами по воскресеньям при наличии соответствующей таблички.

Так, один столичный водитель воспользовался полосой в выходной день, однако когда она стала уходить правее, он перестроился левее через сплошную линию. Это заметил гаишник , который остановил автомобилиста и оштрафовал его на 500 рублей за несоблюдение требований горизонтальной разметки 1.1.

Мнение самих водителей по данному вопросу расходятся. Одни на формах утверждают, что в выходной день разметка не работает, так как служит для того, чтобы отгораживать от потока общественный транспорт. Другие сомневаются в законности перестроений через сплошную линию.