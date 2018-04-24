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МВД объяснило штрафы за езду по «выделенке» в выходные
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МВД объяснило штрафы за езду по «выделенке» в выходные 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Moscow-live.ru
Поводом для разъяснений стали штрафы, которые водители получают за выезд на полосу для общественного транспорта в воскресные дни.
В Москве, напомним, автомобилисты имеют право пользоваться автобусными полосами по воскресеньям при наличии соответствующей таблички.
Так, один столичный водитель воспользовался полосой в выходной день, однако когда она стала уходить правее, он перестроился левее через сплошную линию. Это заметил гаишник, который остановил автомобилиста и оштрафовал его на 500 рублей за несоблюдение требований горизонтальной разметки 1.1.
Мнение самих водителей по данному вопросу расходятся. Одни на формах утверждают, что в выходной день разметка не работает, так как служит для того, чтобы отгораживать от потока общественный транспорт. Другие сомневаются в законности перестроений через сплошную линию.
В МВД по запросу "Газеты.ru" разъяснили спорный момент. В ведомстве напомнили, что горизонтальная разметка 1.1 Приложения 2 к ПДД "обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен, и пересекать ее запрещается". "За несоблюдение требований горизонтальной разметки предусмотрена административная ответственность ч. 1 ст. 12.16 КоАП России, которая влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей, — говорится в ответе МВД. — Действие знака 5.14 ПДД "Полоса для маршрутных транспортных средств" в сочетании с табличкой 8.5.2, которая указывает на то, что знак действует только в рабочие дни, распространяется на полосу, над которой он расположен". Иными словами, разметку запрещается пересекать в любое время. Заезжать и съезжать на выделенную полосу для общественного транспорта можно только при наличии разрыва, подчеркнули в МВД.
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