Dodge Ram 1500 переделали в роскошный лимузин

Из пикапа Ram сделали лимузин-внедорожник

Итальянские дизайнеры решили построить роскошный автомобиль, выбрав в качестве донора пикап американской марки.

Переработкой пикапа Ram 1500 занимались специалисты дизайнерского дома Aznom. За основу была взята модель предыдущего поколения, уже снятая с производства. Создатели заявили, что они построили «роскошный седан-вездеход», который выглядит, как минимум, интересно, оригинально и, без сомнения, брутально.

Проект, получивший название Aznom Atulux, был представлен публике на фестивале Top Marques в Монако. Спереди переделанный автомобиль выглядит идентично стандартной модели, но если посмотреть на него в профиль или с кормы, то видим, что, вероятно, была использована версия с полноразмерной четырехдверной кабиной, судя по ширине задних дверей. В процессе трансформации автомобиль получил еще одну стойку, а откидной борт кузова стал частью крышки багажника. Об изменениях в технической начинке ничего не сообщается.

В салоне американо-итальянской «переделки» царит истинная роскошь. Для оформления интерьера использовалась кожа и алькантара коричневых оттенков. В задней части установлено два роскошных кресла, разделяемых массивной консолью, изготовленной из дерева. Кстати, последняя скрывает целый арсенал возможностей для развлечения задних пассажиров второго ряда — мини-бар, кофе-машину и даже игровую приставку.

Отметим, пикапы Ram пользуются огромной популярностью на американском рынке, правда, уступают своим конкурентам по объемам продаж. В прошлом году в Соединенных Штатах было продано 500 723 единиц Ram, тогда как лидер сегмента — Ford F-Series разошелся тиражом 896 764 штук, а у Chevrolet Silverado «серебро» с 585 864 проданными автомобилями.

Напомним, Ram 1500 нового поколения дебютировал в начале текущего года в рамках Детройтского автосалона. Новинка уже поступила в продажу по цене от 31 695 долларов (около 1 950 000 рублей по текущему курсу).

По материалам: www.kolesa.ru