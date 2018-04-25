Как защитить автомобиль от угона: механические и электронные способы защиты, советы профессионалов

Охрана любимого автомобиля от посягательств злоумышленников — дело серьезное, тонкое, ответственное. О всех тонкостях процесса нам поведали специалисты компании Autosecurity.

Содержание

1 Методы угона 2 Самые угоняемые автомобили в России 3 Как снизить вероятность угона 4 Механические противоугонные средства 5 Сигнализации и другие электронные устройства 6 Авторские защиты от угона

Методы угона

На сегодняшний момент их существует масса — это может быть угон путем выманивания водителя из салона уже заведенного авто, подмена штатных блоков, запуск двигателя или запись ключей через диагностический разъем с помощью специального оборудования, угон с помощью эвакуатора.

Самым популярным методом угона на данный момент является ретрансляция сигнала штатного ключа (угон с помощью «удочки» или «длинной руки»), но это актуально только для автомобилей со штатным бесключевым доступом. Суть в том, что с помощью, так называемого, ретранслятора сигнал штатного ключа многократно усиливается и передается на дальние расстояния, автомобиль «видит» штатный ключ (как будто владелец автомобиля подошел к автомобилю с ключом) и открывает центральный замок и разрешает запуск двигателя. Когда угонщик уезжает на автомобиле, то на щитке приборов появляется индикация о том, что ключ не найден, но двигатель при этом не блокируется (ни на одном автомобиле любой марки и модели) — сделано это с целью безопасности, чтобы, например, не вызвать аварийную ситуацию на дороге, например, когда ребенок играл с ключом и выкинул его из окна на ходу. В следующий раз автомобиль «потребует» ключ только при повторном запуске двигателя.

Что касается угонов с применением, так называемых, «заводилок», то это также актуально не для каждого автомобиля, т.к. двигатель большинства автомобилей невозможно запустить без ключа. Здесь прослеживается четкая тенденция — если для конкретного автомобиля есть решения в плане бесключевого обхода штатного иммобилайзера (для автозапуска), то и оборудование для угона, скорее всего, уже есть на «черном» рынке.

Также есть некоторые модели авто, в которых обойти штатную систему можно путем подмены блока управления двигателем и блока, отвечающего за сертификацию штатных ключей. Угонщик приносит с собой блоки с заранее прописанным туда ключом и производит подмену блоков. После этого, запуск двигателя происходит беспрепятственно.

Самые угоняемые автомобили в России

За прошлый, 2017 год было похищено почти 22 тыс. автомобилей, свидетельствуют данные МВД РФ

Наиболее «востребованными» оказались модели Lada — угнано почти 6 тысяч автомобилей. На втором месте идет Toyota с результатом 3797 экземпляров, следом расположился Hyundai (2056 машин). Также в топ-5 вошла Kia (1890 автомобилей) и Nissan (1197 штук).

По данным Угона.нет, первое место по кражам среди иномарок несколько лет подряд удерживает Hyundai Solaris

Сводные данные по 20-ти самым угоняемым иномаркам представлены в таблице:

Как снизить вероятность угона

Очевидно, что противодействовать краже автомобиля можно с помощью охранных средств или комплекса средств. Надеяться на штатные охранные системы не стоит, даже если угнать автомобиль можно только путем сложных и длительных манипуляций. Снизить вероятность угона помогут дополнительные противоугонные системы, которые подбираются исходя из условий эксплуатации автомобиля и пожеланий владельца по управлению, по обратной связи, по функционалу. И всегда это должен быть комплекс устройств, т.к. одна система, какая-бы «навороченная» и дорогая она не была, не способна долго и эффективно противостоять угонщикам.

Если говорить об интеллектуальном взломе (с помощью различных сканеров, код-грабберов и т.д.) современных диалоговых систем, то уйти на это может несколько дней. Понятно, что у угонщиков нет возможности провести столько времени в автомобиле, да еще и с мощным вычислительным оборудованием. Поэтому взлом сводится к нейтрализации оповещения (открывают капот и отрывают/разбивают сирену, а также включают «глушилки» для блокировки оповещения на брелок или телефон), а потом к нейтрализации блокировок. С последним как раз сложнее всего, т.к. закрытый на дополнительные замки капот делает процедуру занятием долгим и рискованным — проще найти такой же автомобиль, но без дополнительных охранных систем.

Если же говорить об обширном противоугонном комплексе, который будет включать в себя несколько блокировок и несколько рубежей охраны, включая механические устройства и забронированные стекла, то такой угон может длиться несколько часов и всё равно завершиться провалом для угонщика.

Следует понимать, что не существует такого понятия как «самая лучшая сигнализация» или «самый лучший иммобилайзер» — оборудование всегда подбирается под конкретные условия эксплуатации и хранения автомобиля, а также учитываются пожелания владельца по функционалу, по управлению, по обратной связи и т.д. Если бы «самые лучшие» системы существовали, и они были бы одинаково хороши для любого автомобиля и для любого владельца, то все поголовно ставили бы именно это оборудование и не было бы мук выбора. Но что можно сказать точно — охранная система должна быть, как минимум, устойчива к интеллектуальному взлому, а это современные модели Pandora/Pandect, Autolis, Excellent, Prizrak, StarLine, Stalker.

Механические противоугонные средства

Замок на капот

Механические охранные средства могут использоваться как компоненты противоугонного комплекса, а также как отдельные рубежи охраны.

Замки капота всегда устанавливаются только при наличии цифровой (беспроводной) блокировки под капотом, поскольку их задача — закрыть доступ злоумышленнику к этой самой блокировке. Такая схема построения противоугонного комплекса уже на протяжении многих лет является наиболее эффективной и часто используемой для защиты автомобиля от угона. Суть его в том, что создается «закольцованная» система — цифровая блокировка из салона не отключается, и устранить её можно только физически добравшись до самого реле под капотом, а капот закрыт дополнительным электромеханическим замком или замками. Они в свою очередь, управляются той же системой, что и блокирует двигатель. Получается, что пока не будет пройдена авторизация владельца, блокировка под капотом будет активна и открыть капот не получится. На данный момент существуют и универсальные замки капота, к которым есть различные усиления, и замки капота с кронштейнами под конкретную марку и модель авто.

Блокиратор руля

Может служить в качестве дополнения к противоугонному комплексу, либо являться отдельным и единственным рубежом охраны автомобиля. Зачастую блокираторы используют владельцы бюджетных автомобилей. Замки рулевого вала имеют различную степень эффективности в зависимости от производителя и способа блокировки. Если брать в расчет наиболее популярные модели Гарант (про-ва компании Флим), то они являются довольно надежным противоугонным устройством, которое способно доставить злоумышленнику немало проблем, а в большинстве случаев и вовсе заставить отказаться от угона автомобиля, оснащенного таким замком. Но минусом блокиратора рулевого вала является присутствие человеческого фактора — владелец может полениться или забыть установить его при очередной стоянке и именно в этот раз воры совершат атаку на автомобиль.

Замок на коробку передач

Действенное противоугонное устройством, но только в том случае, если замок блокирует непосредственно механизм переключения передач под капотом. На практике, большинство устройств блокируют сам селектор выбора передач в салоне автомобиля — для профессионального угонщика такой замок не будет проблемой, т.к. достаточно разобрать центральную консоль и приводом включить нужную передачу, при этом ручка КПП останется заблокированной в положении Parking, а фактически будет включен режим Drive. Если капот не защищен замком, то нужную передачу на большинстве современных автомобилей можно включить из-под капота — это второй способ «обхода». Но если устройство блокирует механизм переключения под капотом, а он в свою очередь также закрыт замком, то такая схема будет достаточно эффективна. К сожалению, подкапотные замки коробки передач существуют далеко не для всех автомобилей, представленных на отечественном авторынке.

Блокираторы дверей

Дверные (штыревые) блокираторы являются очень действенным рубежом охраны, но и довольно дорогим. Стоимость установки 4-х дверных устройств и их коммутация к охранной системе стоит порядка 30-40 тыс. руб. Блокираторы не являются самостоятельными противоугонными устройствами — они управляются от дополнительно установленной охранной системы (иммобилайзер или сигнализация). Оснащают ими в основном дорогие и рисковые с точки зрения угона автомобили. Совместно с блокираторами логично бронировать стекла укрепляющей пленкой — таким образом удаётся кардинально закрыть доступ в салон злоумышленникам. И даже если стекло разбивают, то «работать» угонщику с автомобилем, у которого заблокированы двери — крайне неудобно, так как большинство манипуляций выполняется в положении лежа (дверь открыта, ноги угонщика на улице, а верхняя часть тела лежит на полу автомобиля), что при закрытых дверях просто невозможно.

Блокировка колес и педалей

В Autosecurity с подобными системами не работают и вот почему — все они блокируют колеса путем создания давления в тормозной системе автомобиля, а вмешательство в тормозную систему специалисты считают делом рискованным и чреватым возникновением нештатных ситуаций, которые могут повлечь травмы или даже гибель участников движения. С блокираторами педали тормоза компания также не работает.

Сигнализации и другие электронные устройства

Все электронные противоугонные системы можно разделить на 3 большие группы:

Сигнализации. Это системы, которые призваны оповещать владельца о тревожных событиях. Оно может быть звуковое (сирена), световое (габариты или поворотные указатели), на брелок, на телефон. У любой сигнализации есть возможность блокировки двигателя, но это в подавляющем большинстве случаев аналоговые способы (управляющиеся аналоговым сигналом), поэтому они не способны долго противостоять угонщику — достаточно найти блок сигнализации в салоне, подать импульс на управляющий провод, и она отключится. Не нужно даже искать физически саму блокировку, поэтому такие устройства реализуют в салоне (блокируют чаще всего зажигание или питание бензонасоса). Но есть современные сигнализации, которые, помимо аналоговых вариантов, имеют в комплекте цифровые (беспроводные) реле блокировки — вот такие реле уже имеет смысл размещать под капотом, а капот закрывать дополнительными замками. Цифровую блокировку из салона не отключить и угонщику нужно будет физически искать реле и удалять его, а для этого нужно проникнуть в подкапотное пространство, а для этого придется ломать/пилить замок капота, а это долго и громко — автомобиль становится неинтересным.

Что касается криптоустойчивости, то тут нужно выбирать сигнализации, которые применяют в своей работе диалоговую авторизацию — брелок или метка «общается» с блоком сигнализации путём диалога, в котором присутствуют не только команды управления, но и посылки, зашифрованные по особому алгоритму, с помощью которых система понимает, что с ней «общается» именно «родной» брелок или «родная» радиометка. Эта технология пришла из военной сферы — таким образом «общаются» между собой боевые самолеты и происходит распознавание «свой-чужой».

Иммобилайзеры. Это устройства, которые не позволяют автомобилю ехать своим ходом, при этом никаких оповещений владельцу не идет. В основном, все иммобилайзеры имеют в комплекте цифровые блокировки. Авторизация владельца производится разными способами (радиометка, контактный ключ, комбинация нажатий штатных кнопок, смартфон по технологии Bluetooth, отпечаток пальца и т.д.)

Спутниковые противоугонные системы (далее СПС). По сути, это сигнализации, которые оповещают не владельца автомобиля, а оператора, который находится в диспетчерском центре. За это и взимается абонентская плата. Если СПС не имеет в своём составе цифровых блокировок, и нет возможности доукомплектовать систему такими блокировками, то защита от угона будет сомнительная, т.к. всё сводится к оповещению Вас диспетчером и вызовом группы оперативного реагирования (если данная услуга имеется у спутникового оператора).

Но наиболее популярными охранными системами на данный момент являются сигнализации, которые имеют функционал иммобилайзера и могут быть укомплектованы GPS антенной для определения текущего местоположения. Таким образом, установив такую систему, владелец получает сразу три устройства в одном корпусе — остается добавить замки капота с актуальными усилениями и получится базовый противоугонный комплекс, который в дальнейшем можно будет дооснастить дополнительными рубежами охраны.

Авторские защиты от угона

Под понятием «авторская защита от угона» подразумевается нестандартный подход к установке противоугонного оборудования, а также собственные разработки в сфере carsecurity. Как показывает практика, грамотная и качественная установка противоугонных комплексов, подобранных исходя из конкретных условий эксплуатации транспортного средства, уже делает автомобиль неинтересным для злоумышленников, даже если ничего авторского в такой установке нет. Поэтому, по большому счету «авторская защита от угона» — это инструмент маркетинга, т.е. некий способ выделить себя на фоне конкурентов.