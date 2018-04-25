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Lexus представил новый седан на базе «Камри»
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Lexus представил новый седан на базе «Камри» 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Lexus представила на автосалоне в Пекине седан Lexus ES нового, седьмого поколения. Как и прежде, модель построена на базе седана Toyota Camry. Речь о платформе GA-K (Global Architecture — K), использованной на «Камри» последнего поколения.
Седан Lexus после смены поколения стал на 66 миллиметров длиннее, а его колесная база выросла на пять миллиметров. Вместе с этим у модели расширилась колея.
Вместе с изменением габаритов у Lexus ES поменялось место установки водительского кресла (оно стоит ниже), увеличилась жесткость кузова, в конструкции которого использовано большое количество высокопрочной стали, появилась задняя подвеска на двойных поперечных рычагах, а электроусилитель руля теперь устанавливается на рейке.
Флагманской версией, как и прежде, будет Lexus ES 350 с V-образной «шестеркой» объемом 3,5 литра, мощность которой увеличили на 34 силы — до 302 лошадиных сил. В паре с этим мотором будет применяться новый восьмидиапазонный «автомат» Direct-Shift. На некоторых рынках будет продаваться версия ES 250 с совершенно новой «четверкой» объемом 2,5 литра, отдачу которой автопроизводитель не назвал.
Предусмотрен и гибридный вариант — ES 300h. Он получил аналогичный четырехцилиндровый двигатель, переведенный на работу по циклу Аткинсона, работающий вместе электромеханическим вариатором HSD нового, четвертого поколения. Мощность силовой установки составляет 215 лошадиных сил. Компактная никель-металл-гидридная батарея расположена под задним сиденьем.
Новый Lexus ES заменяет в линейке автопроизводителя не только своего предшественника, но и заднеприводную модель GS. Кроме того, Lexus ES седьмого поколения впервые получит комплектацию F Sport c агрессивной внешностью, 19-дюймовыми колесами в духе купе LC, адаптивной подвеской AVS и салоном без деревянных вставок.
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