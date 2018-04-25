Toyota и Lexus покидают Красноярск: дилеры подтвердили информацию о банкротстве

Официальных автодилеров Toyota Lexus больше нет в Красноярске в связи с банкротством. Об этом сообщило ИА «НГС Новости Красноярск».

Речь идет об истечении контракта российских представительств иномарок с красноярским дилером ГК «Крепость». Когда и с кем контракт будет перезаключен, пока не известно. Офисы компаний в Москве прокомментировали ситуацию.

Контракт прерывается с данным дилерским центром сегодня по причине того, что все три дилерских центра, состоящих в одном холдинге, обанкротились. На данный момент это вся имеющаяся информация, нет информации, будет ли продлен договор о сотрудничестве в дальнейшем

У нас представлена информация по завершению контракта по официальному дилерству, дальнейшая информация по дилерам не представлена в данный момент

— Lexus.

В марте этого года в похожей ситуации оказались Suzuki и Infiniti. Их контракты тоже не продлили

из-за сложного финансового положения автодилера, проигравшего крупный иск банку ВТБ . Однако Suzuki удалось найти нового дилера: им стал

«Медведь-Холдинг»