Toyota и Lexus покидают Красноярск: дилеры подтвердили информацию о банкротстве 

Официальных автодилеров Toyota и Lexus больше нет в Красноярске в связи с банкротством. Об этом сообщило ИА «НГС Новости Красноярск».
Речь идет об истечении контракта российских представительств иномарок с красноярским дилером ГК «Крепость». Когда и с кем контракт будет перезаключен, пока не известно. Офисы компаний в Москве прокомментировали ситуацию.
Контракт прерывается с данным дилерским центром сегодня по причине того, что все три дилерских центра, состоящих в одном холдинге, обанкротились. На данный момент это вся имеющаяся информация, нет информации, будет ли продлен договор о сотрудничестве в дальнейшем
У нас представлена информация по завершению контракта по официальному дилерству, дальнейшая информация по дилерам не представлена в данный момент
— Lexus.
В марте этого года в похожей ситуации оказались Suzuki и Infiniti. Их контракты тоже не продлили
из-за сложного финансового положения автодилера, проигравшего крупный иск банку ВТБ. Однако Suzuki удалось найти нового дилера: им стал
«Медведь-Холдинг»
С 1 мая второй раз за год повысит цены на продукцию отечественный автопром. Самые популярные модели Lada Vesta и Lada Granta подорожают примерно на 11 тысяч рублей.