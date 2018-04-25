Renault испытывает новые Twingo и Clio

Закамуфлированный Renault Clio пятого поколения был замечен на испытаниях. За плотным камуфляжем и поддельными панелями трудно рассмотреть детали будущего хита. Говорят, что на новый автомобиль повлияла концепция Renault Symbioz Concept, в интерьере которой доминирует цифровой экран. Впрочем, этим Clio похож на новый Volkswagen Polo

Текущее поколение Clio вышло на рынок в 2012 году. В новой версии, вероятно, будут реализованы базовые технологии самостоятельного вождения. Так же, может появиться полная электрическая версия. Применяя такие технологии, Renault стремится успеть за конкурентам в лице Ford Fiesta и Volkswagen Polo.

Электрическая система будет представлена вместе с традиционными силовыми агрегатами. Сейчас Clio представлен с несколькими четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями. Есть даже 1,6-литровый мотор с турбонаддувом, которая разгоняет Clio с 0 до 100 км/ч за 7 секунд. Скорее всего, некоторые из моторов будут представлены в новой версии машины.

Скорее всего, новый Renault Clio покажут на автосалоне в Париже в сентябре. По мере приближения к презентации, могут появиться изображения новинки с меньшим количеством камуфляжа.