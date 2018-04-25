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Автокомпания Dongfeng готовит для России две автоновинки
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Автокомпания Dongfeng готовит для России две автоновинки 

Car.ru 28 минут назад
Фото: Car.ru
Китайский автопроизводитель Dongfeng на российском авторынке представлен под автобрендом DFM. Показав в прошлом году реализацию лишь 913 экземпляров автомобилей, в году текущем китайские автомобилестроители намерены нарастить продажи до уровня в 3000 экземпляров.
Первый квартал по отчетам российского офиса авиакомпании Dongfeng, российские автодилеры закрыли с показателем в 332 реализованных автомобиля DFM (+129%).
Модельный ряд обсуждаемого автобренда в начале прошлого года был представлен всего одной автомоделью — H30 Cross. Затем, в средине лета примкнула еще AX7.
Китайские автомоблестроители планируют расширять модельный ряд на российском авторынке. Так уже на этот года запланировано появление автоновинки Fengguang 580. А в будущем году в Россию привезут AX4.
И хотя продажи автобренда DFM еще на так велики, китайские партнеры подумывают организовать производство своих автомоделей в России.
Правда строить автозавод они пока что не собираются. Скорее всего будут использованы имеющиеся производственные площадки.
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