Автокомпания Dongfeng готовит для России две автоновинки

Китайский автопроизводитель Dongfeng на российском авторынке представлен под автобрендом DFM. Показав в прошлом году реализацию лишь 913 экземпляров автомобилей, в году текущем китайские автомобилестроители намерены нарастить продажи до уровня в 3000 экземпляров.

Первый квартал по отчетам российского офиса авиакомпании Dongfeng, российские автодилеры закрыли с показателем в 332 реализованных автомобиля DFM (+129%).

Модельный ряд обсуждаемого автобренда в начале прошлого года был представлен всего одной автомоделью — H30 Cross. Затем, в средине лета примкнула еще AX7.

Китайские автомоблестроители планируют расширять модельный ряд на российском авторынке. Так уже на этот года запланировано появление автоновинки Fengguang 580. А в будущем году в Россию привезут AX4.

И хотя продажи автобренда DFM еще на так велики, китайские партнеры подумывают организовать производство своих автомоделей в России.

Правда строить автозавод они пока что не собираются. Скорее всего будут использованы имеющиеся производственные площадки.