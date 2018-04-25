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Страховщики не заметили сбоев в е-ОСАГО
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Страховщики не заметили сбоев в е-ОСАГО 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Отечественный союз автостраховщиков недавно заявил о том, что из-за блокировки мессенджера Телеграмм на территории Российской Федерации стали появляться проблемы при оформлении электронных страховых полисов.
Сегодня же на это заявление ответили самые крупные российские страховщики. Согласно их показателям продаж электронной автогражданки, никаких негативных последствий после отключения мессенджера у них не было зафиксировано. Некоторые же отметили, что у клиентов во время оформления электронных полисов могут возникать временные трудности, однако на сам процесс получения полиса это никак не влияет.
Напомним, что два дня назад были опубликованы данные, иллюстрирующие значительное снижение продаж электронных полисов. В среднем доля продаж упала в четыре раза. Вполне возможно, что это связано с самой системой Е-Гарант, тогда как страховщики на своих сайтах никаких проблем не видят. Тем не менее, за первый квартал текущего года количество полисов, оформленных через интернет, выросло в 4.5 раза.
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