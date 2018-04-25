Автомобили Lada подорожают с 1 мая

«АвтоВАЗ» поздравит россиян с первомаем подъемом цен на автомобили. Дилеры ожидают, что с 1 мая производитель поднимет розничные цены на всю модельную линейку на 1-2%. На заводе заявили, что рост связан с неожиданным ростом курса иностранных валют по отношению к рублю. «АвтоВАЗе» уже успели подтвердить грядущий рост цен и связали его с недавними колебаниями курсов валют. При этом, по заявлению предприятия, локализация автомобилей составляет в среднем 85%.

Пока нет точных сведений о новом прайс-листе. На сайте предприятия изменений тоже нет.