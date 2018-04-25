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Автомобили Lada подорожают с 1 мая
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Автомобили Lada подорожают с 1 мая 

Car-Mania 6 часов назад
Фото: Ирина Шмурова
«АвтоВАЗ» поздравит россиян с первомаем подъемом цен на автомобили. Дилеры ожидают, что с 1 мая производитель поднимет розничные цены на всю модельную линейку на 1-2%. На заводе заявили, что рост связан с неожиданным ростом курса иностранных валют по отношению к рублю. «АвтоВАЗе» уже успели подтвердить грядущий рост цен и связали его с недавними колебаниями курсов валют. При этом, по заявлению предприятия, локализация автомобилей составляет в среднем 85%.
Пока нет точных сведений о новом прайс-листе. На сайте предприятия изменений тоже нет.
Грядущее повышение — второе в этом году. В начале года цены на весь модельный ряд Lada выросли на 2-3%. На заводе не ожидают проблем со спросом из-за роста цен.
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