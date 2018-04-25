Hyundai представил новый седан Lafesta

Корейская компания Hyundai Motor Company официально представила на Пекинском автосалоне новый концептуальный седан Hyundai Lafesta. По мотивам прототипа производитель планирует выпустить серийную модель, предназначенную для Поднебесной.

Название новой купеобразной «четырехдверки» Hyundai Lafesta в переводе с итальянского обозначает «Фестиваль». Стоит напомнить, что под аналогичным названием японская компания Nissan продаёт в некоторых азиатских странах MPV, но в Поднебесной он не представлен.

Дизайн экстерьера нового седана Hyundai Lafesta выполнен в стилистике недавно представленного концепта Hyundai Le Fil Rouge, дебют которого состоялся в рамках Женевского автосалона. Известно, что габаритная длина кузова новой 4-дверной модели составляет 4 660 мм. Расстояние между осями — 2 700 мм. Как отмечают наши китайские коллеги, не исключено, что седан построен на базе модели Elantra.

В моторном отсеке нового седана Hyundai Lafesta будут располагаться бензиновые 4-цилиндровые турбодвигатели: 1.4 T-GDI и 1.6 T-GDI. В паре с обоими силовыми агрегатами, мощность которых пока не рассекречивается, будет работать 7-диапазонный «робот».

Серийный седан Hyundai Lafesta будет производиться на китайском предприятии. Причём старт продаж новой 4-дверной модели запланирован на четвёртый квартал текущего года. Скорее всего, седан Hyundai Lafesta будет эксклюзивным продуктом для Поднебесной.