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УАЗ рассматривает вариант сборки своих автомобилей в Узбекистане
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УАЗ рассматривает вариант сборки своих автомобилей в Узбекистане 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
ООО «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ) рассматривает вариант организации сборки своих автомобилей в Узбекистане, переговоры находятся на начальном этапе, заявил РИА Новости начальник отдела продаж в странах СНГ автозавода Алексей Заболотнов.
"Один из планов — как раз организация сборки наших автомобилей. В Узбекистане очень хорошие возможности в плане автомобильного бизнеса", — сказал Заболотнов в ходе промышленной выставки Expo-Russia Uzbekistan 2018, которая открылась в среду в Ташкенте.
Заболотнов сообщил, что вопрос запуска сборки автомобилей в республике заключается в ее экономической целесообразности. «Сейчас мы ее как раз просчитываем. С „Узавтопромом“ проводим периодически консультации, очень тесно общаемся», — отметил представитель автозавода. По его оценке, речь может идти о сборке сразу нескольких моделей УАЗ — Patriot, Pickup и Profi.
"С точки зрения обеспеченности запчастей, возможности ремонта и гарантий мы здесь традиционно ближе к потребителю, чем западные бренды", — добавил представитель УАЗа.
Говоря о планах по продажам, Заболотнов отметил, что в 2018 году УАЗ планирует довести этот показатель на рынке Узбекистана до 1 тысячи автомобилей против порядка 400 единиц в 2017 году.
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