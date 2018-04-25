УАЗ рассматривает вариант сборки своих автомобилей в Узбекистане

"Один из планов — как раз организация сборки наших автомобилей. В Узбекистане очень хорошие возможности в плане автомобильного бизнеса", — сказал Заболотнов в ходе промышленной выставки Expo-Russia Uzbekistan 2018, которая открылась в среду в Ташкенте.

Заболотнов сообщил, что вопрос запуска сборки автомобилей в республике заключается в ее экономической целесообразности. «Сейчас мы ее как раз просчитываем. С „Узавтопромом“ проводим периодически консультации, очень тесно общаемся», — отметил представитель автозавода. По его оценке, речь может идти о сборке сразу нескольких моделей УАЗ — Patriot , Pickup и Profi.

"С точки зрения обеспеченности запчастей, возможности ремонта и гарантий мы здесь традиционно ближе к потребителю, чем западные бренды", — добавил представитель УАЗа.

Говоря о планах по продажам, Заболотнов отметил, что в 2018 году УАЗ планирует довести этот показатель на рынке Узбекистана до 1 тысячи автомобилей против порядка 400 единиц в 2017 году.