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Renault обновила кроссовер Duster Dakar для России
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Renault обновила кроссовер Duster Dakar для России 

LiveCars.Ru
Фото: LiveCars.Ru
Французская компания Renault выводит на российский рынок обновлённую версию особого внедорожника Duster Dakar. «Посвежевший» автомобиль получил ряд стилистических изменений, и доступен по минимальной цене от 1 005 990 рублей.
Напомним, специальная версия Renault Duster Dakar продаётся в России с 2016 года. Теперь же французский производитель выводит на рынок обновлённый автомобиль, который получил чёрные расширители колёсных арок, чёрные накладки на бампера, чёрные корпуса наружных зеркал и новые колёсные диски.
Renault
Помимо всего прочего, обновлённый кросс Renault Duster Dakar 2018 модельного года может «похвастаться» наличием пластиковых накладок на дверях: ранее у автомобиля были обычные наклейки.
Также в оформление автомобиля появились дополнительные отличительные логотипы и хромированные элементы. Особая версия популярной модели доступна в шести различных цветовых решениях, включая эксклюзивный оранжевый колер «Аризона».
Внедорожник Renault Duster Dakar в техническом плане ничем не отличается от обычной модели. Зато, такой автомобиль получает расширенный список оборудования. Например, в арсенале машины значится обогрев передних кресел и ветрового стекла, круиз-контроль, кондиционер, противотуманные фары и систему дистанционного запуска двигателя.
Немаловажен тот факт, что обновлённый кроссовер Renault Duster Dakar 2018 модельного года оказался на 50-60 тысяч рублей дороже предшественника. В салонах официальных дилеров «посвежевший раллийный» внедорожник появится в мае текущего года.
Renault
Модификации и цены обновлённого кроссовера Renault Duster Dakar 2018 модельного года в России:
1.6 6МКП 4WD — от 1 005 990 рублей;2.0 6МКП 4WD — от 1 045 990 рублей;2.0 4АКП 4WD — от 1 095 990 рублей;1.5 dCi 6МКП 4WD — от 1 079 990 рублей.
В качестве напоминания, скажем, что в прошлом году французская компания официально представила кроссовер Renault Duster нового поколения. Когда новинка появится в России, пока неизвестно.
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