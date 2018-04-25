Россияне сочли избыточным наказание для сбежавших с места ДТП

Большая часть россиян (55%) назвали несправедливым признание сбежавшего с места ДТП водителя пьяным, если тому нет прямого подтверждения. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.

Между тем 43% опрошенных посчитали подобную меру правильной и справедливой, так как «нечего сбегать с места аварии».

2% пользователей Рамблера не смогли ответить на вопрос.

В опросе приняли участие 146 человек.

Сегодня Конституционный суд России принял решение, что сбежавших участников ДТП могут быть признаны пьяными «по совокупности иных доказательств».

По мнению судей высшей инстанции, второе примечание к 264-й статье Уголовного кодекса является «неконституционным», так как позволяет признать пьяными лишь тех, в чьем организме было обнаружено превышенное содержание этилового спирта, а также тех, кто отказался от прохождения медосвидетельствования.

КС постановил, что данное примечание не позволяет признать пьяными водителей, которые скрылись с места аварии, и разрешил устанавливать опьянение сбежавших водителей «по совокупности иных доказательств».