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Bosch возрождает дизельные двигатели
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Компания Bosch придумала, как спасти дизели 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Поставщик автомобильных комплектующих Bosch представил новую технологию, которая позволит значительно сократить уровень выбросов оксидов азота (NOx) дизельными машинами. Решение не только поможет уложиться в жесткие законодательные нормы, но сделает дизели одними из самых экологичных двигателей.
Основная цель технологии, которая называется активное терморегулирование — поддержать оптимальную температуру в системе рециркуляции выхлопных газов (EGR). Наиболее эффективно она работает при 200 градусах Цельсия, что редко достижимо при движении на низких оборотах, например, в городе.
Предложение Bosch заключается в переносе EGR как можно ближе к двигателю для минимизации температурных потерь, а также регулировании направления движения выхлопных газов. Это позволяет снизить уровень выброс NOx до 13 миллиграмм на километр, при текущем ограничении в 168 миллиграмм.
С 2020 года вступают в силу новые требования, которая огранивают уровень выбросов до 120 миллиграммов на километр. Однако уже компании Bosch удалось добиться показателей в 40 миллиграммов: такой результат показал тестовый прототип на базе VW Golf TDI в городском цикле и при резких нажатиях на педаль газа.
Ранее о прекращении производства или продажи на отдельных рынках автомобилей с дизельными двигателями заявили крупнейшие производители. Среди них: альянс Fiat Chrysler Automobiles, Toyota и Volvo.
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