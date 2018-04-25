СП Nissan и Dongfeng показало новый внедорожник

В рамках Пекинского автосалона 2018 года китайская марка Venucia, созданная компаниями Nissan и Dongfeng, официально представила концептуальный внедорожник Venucia The X Concept.

Сразу скажем, что подробной информации о новом концептуальном внедорожнике Venucia The X Concept в настоящее время нет. Как рассказали представители марки, прототип призван показать дальнейшее развитие дизайна бренда.

Venucia

Исходя из этого, можно сказать, что у будущих автомобилей марки Venucia будет огромная радиаторная решётка и узкие фары головного света. Отметим, что задняя часть автомобиля Venucia The X Concept напоминает машины британского бренда Range Rover

Повторимся, официальных данных о концепте нет. Таким образом, не понятно, использует ли прототип двигатель внутреннего сгорания, гибридный силовой агрегат или электродвигатель.

Venucia

Напомним, что автомобильная марка Venucia была образована в 2012 году компаниями Nissan и Dongfeng. Изначально под этим брендом выпускались перелицованные автомобили бренда Nissan. В дальнейшем у компании появились собственные модели, но в их основе лежат платформы Nissan.