УАЗ показал спецверсию «Патриота» для фанатов футбола

"Футбольный" внедорожник отличается новым эксклюзивным цветом под названием "Синий Байкал" (темно-синий металлик), фирменной идентификацией и особой отделкой интерьера с фирменной футбольной символикой и кожаной отделкой центральной части сидений вместе с подголовниками. Также внедорожник выделяется особым шильдиком, тематическими наклейками и особыми 16-дюймовыми колесными дисками.

Комплектация спецверсии собрана на базе исполнения "Престиж". В оснащение входят круиз-контроль, датчики парковки, подогрев передних кресел и рулевого колеса, однозонный климат-контроль, атермальные задние боковые стекла и стекло задней двери, а также мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и навигацией. Обойдется "футбольный" УАЗ "Патриот" в 995 000 рублей.

Ранее УАЗ "Патриот" был представлен в особой внедорожной версии, укомплектованной всем необходимым для экспедиций и бездорожья. В список внедорожного оборудования "экспедиционника" входят интегрированная лебедка "Спрут 9000 Спорт", защита рулевых тяг, резина BF Goodrich All-Terrain, экспедиционный багажник на крыше, лестница на задней двери, тягово-сцепное устройство, блокировка дифференциала заднего моста и защита порогов. Стоимость такого экспедиционного "Патриота" составляет 1 039 990 рублей.