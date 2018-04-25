Продажи е-ОСАГО вернулись в норму после сбоя из-за блокировки IP-адресов Google

Продажи электронных полисов ОСАГО в среду нормализовались после сбоя, произошедшего в результате блокировки Роскомнадзором IP-адресов Google, заявил представитель РСА.

"Ситуация с продажами нормализуется", — сказал он.

В понедельник РСА предупредил, что из-за блокировки IP-адресов Google возникли проблемы с сервисом для введения "капчи" (защитный код для распознавания пользователя — является ли он роботом или человеком) при оформлении е-ОСАГО. В результате продажи электронного ОСАГО через систему е-Гарант (обеспечивает переадресацию между сайтами страховщиков через сайт РСА) были частично парализованы, в понедельник и вторник они сократились примерно в два-четыре раза: 2449 полисов в понедельник и 5762 во вторник против 9992 и 10646 полисов неделей ранее. Также не работал сервис проверки полисов ОСАГО через сайт РСА.

По состоянию на 15:00 в среду через е-Гарант было продано уже 8640 полисов электронного ОСАГО, следует из статистики РСА. Всего к 15 часам в среду было продано 60189 электронных страховок (большая часть продается напрямую на сайтах страховщиков, без переадресации). Без учета е-Гаранта сокращение продаж электронных полисов было не так значительно: 76701 полисов 23 апреля (86594 неделей ранее) и 84017 полисов 24 апреля (88361 неделей ранее).

Во вторник зампред ЦБ Владимир Чистюхин оценил сбой в продажах е-ОСАГО как масштабный и заявил о необходимости консультаций ЦБ с Роскомнадзором, если проблема не разрешится. В Роскомнадзоре блокировку сервисов "капча" со своей стороны отвергали.

Роскомнадзор ранее внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, объяснив это тем, что компания не выполняет требования по блокировке мессенджера Telegram на территории России и позволяет Telegram использовать IP-адреса Google.

По данным РСА, в первом квартале 2018 года через интернет было оформлено почти 42% всех проданных в России полисов ОСАГО — 3,4 млн штук. Это в 4,5 раза больше по сравнению с первым кварталом 2017 года. Также в электронном ОСАГО действует система е-Гарант: в случае техпроблем на сайте компании, куда зашел автовладелец, она перенаправляет его на сайт другого страховщика для заключения договора ОСАГО с участием площадки РСА.