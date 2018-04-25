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«АвтоВАЗ» начал выпуск седана Lada Vesta Cross в Ижеске
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«АвтоВАЗ» начал производство седана Lada Vesta Cross в Ижевске 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
"АвтоВАЗ" начал производство седана Lada Vesta Cross на заводе в Ижевске, сообщает автопроизводитель в среду.
"Двадцать пятого апреля 2018 года дан старт серийному производству седана Lada Vesta Cross. Первые автомобили сошли с конвейера завода "Lada Ижевск", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на заводе в Ижевске седан проходит полный цикл производства: штамповку кузовных панелей, литье пластиковых деталей, сварку и окраску кузова, сборочный конвейер. В его составе работает контрольно-измерительная лаборатория, оснащенная 3D-измерительными машинами. Они проверяют соответствие геометрии кузова его математической модели.
Седан Lada Vesta Cross стал четвертым автомобилем семейства Lada Vesta. В настоящее время на заводе "Lada Ижевск" выпускаются также седан Lada Vesta, модели Vesta SW и Vesta SW Cross. Темп производства составляет 30 автомобилей в час.
"АвтоВАЗ" — крупнейший автопроизводитель в России. Совместному предприятию "Ростеха" и Renault-Nissan принадлежит 74,51% капитала компании. Доля альянса Renault-Nissan в совместном предприятии составляет 67,13%, "Ростеха" — 32,8%.
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