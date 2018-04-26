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Бензин будет дорожать каждую неделю
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Бензин будет дорожать каждую неделю 

Car-Mania 1 час назад
Фото: РИА Новости
Биржевая стоимость бензина марки АИ-95 перевалила за 50 тыс. рублей за тонну. Стоимость АИ-92 чуть ниже. Такие цены приводят к тому, что розничные торговцы несут убытки. К примеру, на каждый литр 92-го убыток составляет 1 рубль при безубыточной марже 10%.
Эксперты уверены, что в ближайшее недели бензин будет скачкообразно расти в цене каждую неделю. Этот рост заметно превысит инфляцию. При этом розничные цены все равно не догонят оптовые и бензоколонки продолжат нести убытки.
Крупные нефтяные компании компенсируют убытки продажей сырья за рубеж. С акцизов и прочих налогов, которые фактически ложатся на плечи населения, государство получает доходы в бюджет. Правда, по мнению экспертов, такая политика может привести к дефициту топлива на внутреннем рынке.
По данным Росстата, в 2017 году цены на бензин в 2017-м году выросли на 7,3%, вдвое превысив инфляцию. По прогнозам, в 2018 году рост цен на топливо так же превысит инфляцию как минимум вдвое.
Федеральная антимонопольная служба, которая не первый год безуспешно изображает попытки сдерживания роста цен на бензоколонках, предлагает снизить акцизы при сильном росте.
Есть так же версия о том, что цена на оптовом рынке является искусственной. От взлетевших биржевых ставок выигрывает государство, которое в условиях санкций и отсутствия реальной экономики, пытается за счет налогов и акцизов заткнуть дыры в бюджете.
Между тем, какова бы ни была ситуация на рынке (снижаются цены на нефть или расту, падет курс рубля или растет), гражданам предлагается безальтернативный вариант роста цен. При этом чиновники и эксперты уверены, что граждане примут цену и в 50 рублей за литр.
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