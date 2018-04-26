Бензин будет дорожать каждую неделю

Биржевая стоимость бензина марки АИ-95 перевалила за 50 тыс. рублей за тонну. Стоимость АИ-92 чуть ниже. Такие цены приводят к тому, что розничные торговцы несут убытки. К примеру, на каждый литр 92-го убыток составляет 1 рубль при безубыточной марже 10%.

Эксперты уверены, что в ближайшее недели бензин будет скачкообразно расти в цене каждую неделю. Этот рост заметно превысит инфляцию. При этом розничные цены все равно не догонят оптовые и бензоколонки продолжат нести убытки.

Крупные нефтяные компании компенсируют убытки продажей сырья за рубеж. С акцизов и прочих налогов, которые фактически ложатся на плечи населения, государство получает доходы в бюджет. Правда, по мнению экспертов, такая политика может привести к дефициту топлива на внутреннем рынке.

По данным Росстата, в 2017 году цены на бензин в 2017-м году выросли на 7,3%, вдвое превысив инфляцию. По прогнозам, в 2018 году рост цен на топливо так же превысит инфляцию как минимум вдвое.

Федеральная антимонопольная служба , которая не первый год безуспешно изображает попытки сдерживания роста цен на бензоколонках, предлагает снизить акцизы при сильном росте.

Есть так же версия о том, что цена на оптовом рынке является искусственной. От взлетевших биржевых ставок выигрывает государство, которое в условиях санкций и отсутствия реальной экономики, пытается за счет налогов и акцизов заткнуть дыры в бюджете.

Между тем, какова бы ни была ситуация на рынке (снижаются цены на нефть или расту, падет курс рубля или растет), гражданам предлагается безальтернативный вариант роста цен. При этом чиновники и эксперты уверены, что граждане примут цену и в 50 рублей за литр.