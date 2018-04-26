Самые популярные «бюджетники» в России

Предлагаем вашему вниманию рейтинг топ-5 самых востребованных бюджетных автомобилей в России по итогам первого квартала 2018 года

Как ни крути, более доступные автомобили пользуются в России наибольшей популярностью. В свою очередь, в последнее время многие производители, официально представленные на отечественном рынке, переписывают ценники своих моделей, и, как следствие, покидают нишу откровенных бюджетников.

Аналитики и эксперты провели специальное исследование, по итогам которого был составлен рейтинг топ-5 самых популярных бюджетных автомобилей в России, в который, к удивлению многих, вошли модели российской компании «АвтоВАЗ» и французской компании Renault

Как отмечают наши коллеги из издания «АвтоВзгляд» , в ценовую категорию до 550 тысяч рублей укладываются не только автомобили марок LADA и Renault. Например, по такой цене, если брать во внимание базовые версии, можно купить машины китайских производителей, но они, как правило, вчистую проигрывают по популярности отечественным и обрусевшим французским моделям.

Итак, рейтинг топ-5 самых популярных бюджетников в России по итогам первого квартала 2018 года. Отметим, что хит-парад составлен на основе данных АЕБ (Ассоциация европейского бизнеса) и официальных цен автомобилей от производителей в базовой комплектации.

LADA Granta (от 399 900 рублей)

Отечественная модель LADA Granta — это лидер рейтинга самых доступных автомобилей в России. Справедливости ради скажем, что по соотношению цена/качество модели LADA Granta тяжело найти конкурентов. Как известно, в «базе» этот автомобиль оснащён 87-сильным мотором и трансмиссией 5МКП.

LADA Largus (от 544 900 рублей)

Несмотря на то, что все автомобили марки LADA подорожали прошлой осенью, они всё равно остаются самыми доступными предложениями на рынке. Очередное доказательство — универсал/фургон LADA Largus. Однако, согласно данным аналитических агентств, самой востребованной версией модели LADA Largus является комплектация Norma с пятиступенчатой механической коробкой передач и 106-сильным мотором. Цена такой машины — 635 тысяч 400 рублей.

Renault Sandero (от 534 000 рублей)

Как отмечают наши коллеги, компактному хэтчу Renault Sandero удалось вернуться в рейтинг топ-5 самых востребованных бюджетников России в первом квартале 2018 года. Однако стоит отметить, что наибольшей популярностью в России пользуется модель Renault Sandero Stepway в самой доступной версии с 82-сильным мотором и трансмиссией 5МКП. Цена такой машины — не менее 689 990 рублей.

Renault Logan (от 534 000 рублей)

Согласитесь, не удивительно увидеть компактный седан Renault Logan в списке самых популярных доступных автомобилей в России. Хотя, за последние полгода машина с 82-сильным двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач подорожала примерно на 35 000 рублей. Наибольшей популярностью у россиян пользуется автомобиль с упомянутым двигателем и трансмиссией, минимальная цена которого составляет 597 990 рублей.

LADA 4×4 (от 489 900 рублей)

На пятом месте нашего рейтинга топ-5 самых популярных бюджетников в России в первом квартале 2018 года расположился культовый отечественный внедорожник LADA 4×4. Как известно, для машины предусмотрен только 1,7-литровый 83-сильный мотор и 5-ступенчатая «механика». Отмечается, что лучше всего раскупаются 3-дверные модели в самой доступной комплектации Standard.